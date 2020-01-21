سرقة 1500 متر أسلاك وانقطاع الكهرباء عن العامرية والجهاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة أسلاك مسافة 1200متر على خط 111 من 30 العامرية، بدائرة توزيع شمال العزيزية بالجفارة، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة العامرية.

وبحسب بيان للشركة اليوم، فإن هذه السرقة تسببت في فصل التغذية عن نحو 7 محولات ومحطة فرعية ومحول 500 ك.ف.

وتابع البيان أن «مجرمين» آخرين قاموا أيضا بسرقة خط الفاروق من 30 الجهاد مسافة 300 متر بدائرة توزيع شرق زليتن، الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية عن نحو 3 محولات هوائية وانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الجهاد .

وشددت الشركة على أن «استفحال هذه الظواهر السلبية وانتشارها في عدد من المناطق بالبلاد يؤثر على نمط حياة السكان ويتسبب في قطع الكهرباء على أحياء بكاملها وإغراقها في ظلام دامس لساعات طويلة وأحيانا لعدة أيام، كما أنها ترفع من قيمة التكاليف المالية التي تتكبدها الشركة» .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين، والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم للحفاظ على حقوق الناس والمال العام.