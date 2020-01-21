قسم مرور شحات يمنع صف السيارات أمام المدارس والمعاهد

شرطي المرور أمام أحد مدارس بلدية شحات. (مديرية الأمن)

أعلن قسم المرور بمديرية أمن شحات، منع صف السيارات أمام المدارس والمعاهد؛ لما تسببه من تعطيل الحركة في الشوارع.

ووضع قسم مرور شحات «خطة أمنية محكمة لتسيير الحركة المرورية أمام المدارس، ومنع تكدس السيارات أمامها أو تعطيل الحركة في الشوارع المؤدية من وإلى المدارس»، وفقًا للصفحة الرسمية لمديرية أمن شحات.

ووجه رئيس قسم مرور شحات، الرائد صلاح الدين محمد، بـ«ضرورة التصدي لأية حالات توقف للسيارات أمام المدارس أو تركها من قبل أولياء الأمور».

وتأتي الخطة في إطار «توجيهات مدير أمن شحات، العميد دكتور محمد فرج، بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعال، طيلة فترة الدراسة في المدارس والمعاهد».

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يذكر أن قسم المرور يسيِّـر دوريات على مستوى مديرية شحات بحصر المدارس الحيوية بالبلدية، التي تشهد ازدحامًا كثيفًا، في محيط الشوارع المؤدية للمدارس والمعاهد لتسيير الحركة المرورية بشكل جيد وعدم إحداث أية حالات إرباك بالشوارع.