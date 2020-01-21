سيالة يؤكد ضرورة الالتزام الدولي لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 06:08 مساء
المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة. (الإنترنت)

علق المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، مؤكدا أن حكومة الوفاق شاركت في المؤتمر «بروح توافقية»، وشددا على ضرورة أن يكون هناك التزام جدي من جانب المؤتمر الدولي لتنفيذ ما جرى التوافق عليه خلال المؤتمر.

وقال سيالة في تصريح أدلى به لقناة «ليبيا الوطن» إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «كان سباقا» لحضور مؤتمر برلين واجتماع موسكو للتوقيع على وقف إطلاق النار، «لأنه يسعى إلى وفاق حقيقي بين الليبيين ومدعوم ومراقب دوليا».

وأكد سيالة أن حكومة الوفاق ترحب بالبيان الختامي لمؤتمر برلين والنقاط الـ55 التي تضمنها البيان بحضور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول التي لها علاقة بالملف الليبي الشائك، مشددا على أن الأهم من ذلك أن تجد هذه المخرجات طريقها للتنفيذ الحقيقي.

وأضاف أنهم في حكومة الوفاق يصرون على تنفيذ المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية للحوار الليبي «بالتوازي»، موضحا أنه من هذا المنطلق سمت حكومة الوفاق ممثليها أعضاء اللجنة العسكرية التي ستجتمع لمدة أسبوع من أجل «وضع ترتيبات لوقف حقيقي للقتال وتحديد أين تنسحب القوات» آملا أن تنطلق هذه المساعي قريبا.

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وأشار سيالة كذلك إلى أن مجلسي النواب والدولة أعلنا أيضا عن ممثليهما الـ13 في المسار السياسي والاقتصادي، استعدادا لانطلاق الحوار الليبي لوضع الأسس السياسية والاقتصادية اللازمة لعملية الاستقرار والأمن في ليبيا.

وذكر المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، التقى في برلين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وشرح وجهة نظر حكومة الوفاق «بكل وضوح وأكد سعيها إلى وقف القتال بين الليبيين وتمديد الهدنة»، كما نبه إلى خطورة إيقاف إنتاج وتصدير النفط على الوضع في ليبيا.

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