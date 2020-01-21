«تسوية الأزمة الليبية» في مباحثات السيسي وجونسون

السيسي وجونسون خلال مباحثات في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن اليوم الثلاثاء. (الرئاسة المصرية)

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استعرض مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في لندن «التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وبريطانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كل جوانب الأزمة الليبية».

ووفق الناطق الرسمي باسم الرئاسة، بسام راضي، فإن الأزمة الليبية كانت «في مقدمة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك» التي بحثها السيسي وجونسون خلال لقاء في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بالعاصمة لندن.

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وشارك السيسي وجونسون الأحد الماضي في أعمال قمة برلين لحل الأزمة الليبية، بمشاركة الدول الفاعلة في الملف الليبي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وخرج البيان الختامي للدول المشاركة في المؤتمر بالتزامين اثنين بعدم التدخل الخارجي في ليبيا والالتزام بحظر تصدير الأسلحة، وتشكيل لجنة متابعة دولية لمخرجات المؤتمر، ولجنة عسكرية «5 + 5» تعمل على «بناء الإجراءات المطلوبة» لتثبيت الهدنة.