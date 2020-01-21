«مواصلات الوفاق»: مخطط جديد لكورنيش العاصمة طرابلس

جانب من أعمال الصيانة الجارية في منطقة الكورنيش بطرابلس. (الإنترنت).

قام وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق المهندس ميلاد معتوق بجولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة طريق منطقة الكورنيش بمدينة طرابلس المركز، اليوم الثلاثاء؛ فيما أشارت الوزارة إلى مخطط جديد يمتد لنحو 2500 متر لتطوير كورنيش العاصمة.

وشرح المهندسون المشرفون على المشروع للوزير الأسباب التي أدت إلى عدد من الهبوطات في الطريق، موضحين أن ذلك يعود إلى انتهاء العمر الافتراضي للسواتر الخرسانية التي تقاوم المد البحري لمنطقة ميناء طرابلس المرتبطة بالكورنيش، وكذلك البناء العشوائي للمقاهي ومراكز ألعاب الاطفال وتجول المركبات، حسب صفحة وزارة المواصلات على موقع «فيسبوك».

واطلع الوزير على كيفية علاج المشكلات التي يعاني منها الطريق من قبل الشركة الوطنية المتعاقدة معها مصلحة الموانئ والنقل البحري للقيام بأعمال الصيانة، حيث تم تحديد ما لا يقل عن 20 نقطة هبوط بالإضافة الى إنتهاء العمر الافتراضي لأعمدة الانارة والتوصيلات الكهربائية وتضرر بعض من أجزاء سياج الحماية.

وأوضحت الوزارة أنه جاري إعداد الدراسات واقتراح تصاميم لمخطط متكامل لمنطقة الكورنيش التي تمتد لأكثر من 2500 متر لتستوعب مخطط جديد يشمل مرافق سياحية وخدمية تليق بكورنيش العاصمة.