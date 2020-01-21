السفارة الأميركية تدعو إلى استئناف عمليات مؤسسة النفط فورًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 01:12 مساء
مقر السفارة الأميركية السابق في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

عبرت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق جراء «إيقاف» عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، وحذرت من أن ذلك «قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا ويتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي».

وقالت السفارة الأميركية في تغريدة لها على «تويتر» يجب أن «تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور».

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت السبت، في بيان لها، حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن «أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، ولفتت إلى أن القدرة التخزينية لهذه الموانئ محدودة، وسوف تضطر المؤسسة إلى وقف إنتاج النفط الخام بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى.

وشددت المؤسسة على أن وقف التصدير من هذه الموانئ «سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، إضافة إلى خسائر مالية يومية تقدر بنحو 55 مليون دولار في اليوم».

يشار إلى أن حالة «القوة القاهرة» هي أحد بنود العقد الذي يربط المؤسسة بعملائها، والذي يعفيها من التزاماتها القانونية بتزويدهم بالنفط والغاز عندما تواجهها ظروف خارجة عن سيطرتها، بما في ذلك حالات الحرب، والإضرابات، وسوء الأحوال الجوية.

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