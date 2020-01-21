سلامة: اجتماع لجنة متابعة مؤتمر برلين منتصف فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 01:05 مساء
غسان سلامة متحدثا إلى مجلس الأمن، 21 مايو 2019. (البعثة الأممية)

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة إن «اللجنة الدولية المشكلة حديثا لمتابعة ما توصل إليه مؤتمر برلين بشأن ليبيا، ستجتمع للمرة الأولى في منتصف فبراير المقبل في العاصمة الألمانية».

وأكد سلامة «أهمية أن تتفق الأطراف المتنازعة في ليبيا على لجنة عسكرية مشتركة للتفاوض حول الهدنة»، مبديا اعتراضه على اقتراح إرسال قوات دولية من أجل حفظ السلام في ليبيا، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وفي حين أعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، أمس، انعقاد تلك اللجنة في بداية الشهر المقبل، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة نتائج مؤتمر برلين، حيث طالب مسؤولون أوروبيون إلى ضرورة إحياء عملية «صوفيا» الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط من أجل مراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

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ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين إلى تشكيل لجنة دولية لمتابعة مخرجاته، المتمثلة في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مراقبة الحظر الأممي لتوريد أسلحة لليبيا المفروض منذ العام 2011، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وفرض عقوبات مناسبة على الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار.

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