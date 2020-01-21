تراجع الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 12:42 مساء

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية، الثلاثاء.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق سبعة قروش، مسجلة 4.29 دينار مقابل 4.36 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط سعر صرف اليورو بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.73 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 5.57 دينار.

وشملت التراجعات الليرة التركية، التي انخفضت بفارق قرش واحد مسجلة 0.72 دينار مقارنة بـ0.73 دينار أمس، كما هبط الدينار التونسي إلى 1.52 دينار ليبي مقابل 1.54 دينار أمس بفارق قرشين اثنين في السوق الموازية.

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