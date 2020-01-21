قبيل زيارته الجزائر.. لودريان: عواقب الأزمة الليبية مصدر قلق لأوروبا ولجميع جيرانها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 21 يناير 2020, 12:44 مساء
وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، قبيل زيارته الجزائر المقررة اليوم الثلاثاء إن «عواقب الأزمة الليبية على الوضع الإنساني والاستقرار الإقليمي تشكل مصدر قلق لفرنسا والاتحاد الأوروبي وجميع جيران ليبيا».

ومن المقرر أن يطغى «الوضع في ليبيا» على مناقشات لودريان مع المسؤولين الجزائريين، حسب وكالة «فرانس برس» التي أشارت إلى أن زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية تأتي بعد أول لقاء جمع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، على هامش مشاركتهما في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

اقرأ أيضا فرنسا تحث على الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا قبل مؤتمر برلين

وقال لودريان في ختام اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين، «بحثنا اليوم كيفية ترجمة قرارات مؤتمر برلين والمساعدة على إدامة الهدنة وحظر السلاح»، وأضاف «بحثنا تقوية المشاركة الأوروبية في التحالف ضد الإرهاب في الساحل الأفريقي، وقررنا أيضا تعزيز المراقبة الأوروبية البحرية في الخليج لحماية أمن الخليج».

وأكد الوزير الفرنسي أن «عواقب الأزمة الليبية على الوضع الإنساني واستقرار ليبيا وأمن شمال أفريقيا والساحل وأوروبا تشكل مصدر قلق لفرنسا والاتحاد الأوروبي وجميع جيران ليبيا»، ولفت إلى أنه في مواجهة هذا الوضع عبر المجتمع الدولي عن «وحدته في برلين وعزمه على دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في ليبيا».

وكانت قمة برلين خلصت الأحد الماضي إلى الاتفاق على 55 نقطة أهمها دعم هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا، والعمل على الالتزام بحظر توريد السلاح إلى البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2019
رياضة محلية
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مجلس الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لتعزيز «الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
المعارضة الروسية تنظم احتجاجا كبيرا على خطة بوتين «الحكم للأبد» في فبراير
دولى
بطريقة سينمائية.. فرار 80 سجينًا في باراغواي عبر نفق
دولى
لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «برلين»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
ميركل: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا
ليبيا
ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»