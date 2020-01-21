سلامة يعارض إرسال قوة حفظ سلام إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 12:19 مساء
مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب المبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، عن معارضته إرسال قوات دولية لحفظ السلام في ليبيا.

وقال سلامة: «لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية، ولا أرى أيضا في المجتمع الدولي استعدادا لإرسال قوات، لذلك فإنني لا أسعى إلى مثل هذه العملية العسكرية»، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وذكر سلامة أن الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، موضحا أنه «ليس هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل يكفي فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين».

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مراقبة الحظر الأممي لتوريد أسلحة لليبيا المفروض منذ العام 2011، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وفرض عقوبات مناسبة على الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار.

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وقبل المؤتمر وبعده، دار جدل في الأروقة الأوروبية بشأن إرسال قوة «حفظ سلام» إلى ليبيا، لكن دون أن يصدر أي تصريح رسمي من الدوائر الأوروبية في هذا الشأن.

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