تقرير أممي ينفي وجود «قوات الدعم السريع» السودانية في ليبيا ويشير إلى وجود مقاتلين من دارفور

مواجهات في جنوب طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة، الإثنين، إنها لم تجد «أدلة موثوقا بها» تؤكد صحة معلومات أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن قتال قوات الدعم السريع السودانية إلى جانب قوات القيادة العامة في ليبيا، لكنه أشار إلى وجود «عدد من الجماعات المسلحة من دارفور شاركت في عمليات عسكرية إلى جانب المتحاربين».

وأشار تقرير الخبراء الأمميين إلى أن «المجموعة ليست لديها أي دليل موثوق به على وجود قوات الدعم السريع في ليبيا»، منوها في الوقت نفسه بأن الكثير من المقاتلين العرب المتحدرين من دارفور، ومن تشاد المجاورة «يقاتلون في ليبيا كمرتزقة»، وأشار إلى أن غالبية هؤلاء ينتمون إلى قبائل يتحدر منها غالبية عناصر قوات الدعم السريع، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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وأوضح التقرير أن عددا من الجماعات المسلحة في دارفور منخرطة في الحرب الدائرة في ليبيا و«شاركت في العديد من العمليات العسكرية» إلى جانب المتحاربين في هذا البلد.