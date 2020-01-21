«يونيسف» تقدم مساعدات على 300 أسرة في طبرق

أحد أفراد الكشافة في طبرق خلال توزيعه مساعدات على الأسر، 20 يناير 2020، (يونيسف)

أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، توزيع مساعدات على 300 أسرة في طبرق، كجزء من الاستجابة السريعة لدعم الأسر المتضررة من الأمطار هناك.

وتضمنت شحنة المساعدات مستلزمات للنظافة وأخرى خاصة بالأطفال وبطانيات، حسب بيان على صفحة المكتب في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتعاونت المنظمة مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات في طبرق، بالتنسيق مع البلدية والهلال الأحمر، إذ تولت الحركة مسؤولية التوزيع على الأهالي.

وتعرضت طبرق خلال الأيام الماضية إلى موجة طقس سيئ، إذ هطلت الأمطار بغزارة على المدينة يوم الأربعاء الماضي، مما دعا المجلس التسييري للبلدية إلى تشكيل لجنة طوارئ موقتة للتعامل مع الأزمة.

وكلفت اللجنة برصد وتسجيل وتقديم العون اللازم للعائلات المتضررة جراء سقوط الأمطار، وتضم عضوين من المجلس وممثلين عن جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني ومديرية الأمن والمواصلات.