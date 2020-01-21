«عمل الوفاق» تحذر من التعامل مع مراكز التدريب الوهمية

وكيل وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق خالد الشرع، 20 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

حذر وكيل وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، خالد الشرع، من التعامل مع المراكز التدريبية الوهمية التي تمارس عملها دون إذن مزاولة رسمي.

وأشار الشرع إلى استقبال الوزارة شكاوى عديدة حول تقديم بعض المراكز غير المعتمدة الخدمة التدريبية دون معايير ولا متابعة، مستغلة في ذلك احتياجات بعض الأفراد مقابل مبالغ مالية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأوضح أن الوزارة أخطرت وسائل الإعلام لعدم التعامل مع هذه المراكز، مؤكدا أن الشهادات الممنوحة من قبلهم غير ذات قيمة ولا تخرج عن كونها «نصبا ووهما».

يذكر أن مركز الجودة والمعايرة المهنية التابع لوزارة العمل بصدد إصدار دليل جودة التدريب، كما يعتمد المراكز ذات الكفاءة وفقا لمعايير الجودة المنصوص عليها قانونا.