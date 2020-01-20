«فرانس برس»: الأوروبيون يدرسون المشاركة بشكل أكثر قوة في ليبيا

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقره في بروكسل. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت «فرانس برس» إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «تجنبوا» التطرق إلى إطلاق مهمة عسكرية أوروبية لمراقبة أي وقف لإطلاق النار في ليبيا خلال اجتماعهم اليوم الإثنين في بروكسل غداء مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وناقش وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم كيف يمكن أن يضطلع الاتحاد الأوروبي «بدور أكبر في ليبيا وإعادة فرض حظر الأسلحة على الأطراف المتقاتلة في هذا البلد» حسبما دعا إليه «إعلان برلين».

وأضافت «فرانس برس» أن الاجتماع «عزز الدعوات لإعادة إطلاق مهمة صوفيا» البحرية الأوروبية قبالة سواحل ليبيا، مشيرة إلى أنه «قبل اجتماع بروكسل، دار حديث عن إطلاق مهمة عسكرية أوروبية لمراقبة أي وقف لاطلاق النار. إلا ان الوزراء تجنبوا التطرق لهذه المسألة».

لم يتم اتخاذ قرار ملموس

وقال الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إنه «لم يتم اتخاذ قرار ملموس» في هذا الشأن، إلا أن وزراء الخارجية يناقشون كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن «يشارك بشكل أكثر قوة».

وأشارت «فرانس برس» إلى أن بوريل سيقوم بصياغة «اقتراحات أكثر تفصيلا للوزراء قبل اجتماعهم المقبل في 17 فبراير» المقبل، إلا أنه قال إن «هناك اتفاقا في المجلس لإحياء مهمة صوفيا وإعادة تحديد تركيزها».

ورغم استمرار وقف القتال منذ 12 يناير الجاري في طرابلس، إلا أن كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر رفضا اللقاء وجها لوجه خلال حضورهما إلى برلين أمس الأحد.

واعتبرت «فرانس برس» أنه في ظل عدم وجود وقف لإطلاق نار ثابت لمراقبته، «فإن الحديث عن إرسال قوة من الخارج سيتضاءل». ولكن في الوقت الحالي، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهم سيسعون لايجاد سبيل لاحياء مهمة صوفيا. فيما قلل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من التوقعات بانتهاء القتال في ليبيا بشكل سريع.

إشارة البداية

وقال ماس للصحافيين إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سيدعو الأطراف الليبية إلى محادثات، وقد يجتمع وزراء خارجية الدول المعنية الشهر المقبل. وأضاف «سنعمل على إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية. ستتم إثارة مسألة حظر الأسلحة في مجلس الأمن الدولي». معتبرا أن ما جرى أمس في مؤتمر برلين «مجرد إشارة البداية الى أن الحرب الأهلية في ليبيا يمكن أن تتحول إلى عملية سياسية».

وأثار بوريل الأسبوع الماضي فكرة تشكيل قوة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة أي وقف اطلاق نار على الأرض. وهو ما لم يستبعده وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن تركيزهم خلال اجتماع اليوم كان على إحياه مهمة «صوفيا» بحسب «فرانس برس».

وأطلقت مهمة «صوفيا» في عام 2015 بهدف مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا. لكنها علقت منذ عام 2019 بسبب رفض إيطاليا إنزال مهاجرين أنقذتهم سفن عسكرية في البحر على أراضيها.

تركيز مهمة «صوفيا»

وعقب المحادثات قال بوريل «نحن لن نغير مهام عملية صوفيا ولكن سنعيد تركيز مهامها خصوصا في قضية حظر الأسلحة». مشددا على أنه «يجب ضبط حظر الأسلحة ليس فقط بحراً، لأن معظم الأسلحة تمر عبر الصحراء. نستطيع أن نضبط مرور الأسلحة بحرا، ولكن علينا كذلك أن نضبطها برا وجوا». لافتا إلى أن ذلك «سيتطلب أدوات جوية وبالأقمار الاصطناعية غير مشمولة حاليا في مهمة صوفيا».

من جهته طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو باحترام حظر الأسلحة ووعد بأن روما «مستعدة لاداء دور قيادي» في حل النزاع. وأكد كذلك على أن عملية «صوفيا» يجب أن تركز على تطبيق حظر الأسلحة ومراقبة اي هدنة، في تلميح إلى أن سلامة المهاجرين ليست أولوية، بحسب «فرانس برس».

ونقلت «فرانس برس» عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قوله إن «الحكومة الإيطالية تواجه انتخابات إقليمية صعبة في ايميليا روماغنا في عطلة نهاية الأسبوع، وتخشى زيادة التأييد لحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني».