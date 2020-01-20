مركز طبرق الطبي يجري 1050 عملية قسطرة قلبية في 2019

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 20 يناير 2020, 10:06 مساء
قسم القسطرة بالمركز الطبي طبرق, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، أن المركز أجرى 1050 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال عام 2019.

وقال الجالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن مركز طبرق الطبي وفي سابقة من نوعها أجرى خلال عام 2019 الماضي قرابة 1050 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية لحالات من كافة مدن ليبيا.

وأضاف الجالي أن المركز سخر إمكاناته كافة من خلال استدعاء استشاريين متخصصين لإقامة مثل هذه العمليات من جهة وتدريب العناصر الطبية بالمركز من جهة أخرى، «هذه العمليات مجانية لكافة الليبيين من كافة المدن رغم أنها تكلف بالعيادات الخاصة أو بالخارج أكثر من 20 ألف دينار».

ويقدم مركز طبرق الطبي خدماته الطبية للمنطقة الممتدة من إمساعد شرقا إلى البيضاء والمرج غربا حتى الجغبوب جنوبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لتعزيز «الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
المعارضة الروسية تنظم احتجاجا كبيرا على خطة بوتين «الحكم للأبد» في فبراير
دولى
بطريقة سينمائية.. فرار 80 سجينًا في باراغواي عبر نفق
دولى
لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «برلين»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
ميركل: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا
ليبيا
ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
الحريري يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة غداة تظاهرات عنيفة وسط بيروت (فيديو)
دولى
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2019 «ثاني أكثر الأعوام حرارة» على الإطلاق