وزير خارجية إيطاليا الأسبق يطالب روما بـ«البقاء في الملعب» الليبي

وزير خارجية إيطاليا الأسبق، جوليو تيرسي (أرشيفية : الإنترنت)

حث وزير خارجية إيطاليا الأسبق، جوليو تيرسي، بلاده على «البقاء في الملعب» الليبي، مؤكدا أن هناك الكثير من العمل المطلوب القيام به «لتعزيز ما تم تحقيقه»، مشدداً على الحاجة إلى «اتفاق قوي» بشأن ليبيا.

واعتبر تيرسي، خلال تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد أمس، بأنه «خطوة إيجابية»، موصيا بأن «تبقى إيطاليا على الساحة».

وكتب تيرسي عن المؤتمر بأنه «استجابة أوروبا الأولى لخطر التجرد الكامل من الموارد الليبية ومنطقة شرق المتوسط من جانب روسيا وتركيا».

وأوصى وزير الخارجية الأسبق بـ«إيلاء اهتمام بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، مؤكدًا «ضرورة امتلاك ثقل أكبر في المجلس».