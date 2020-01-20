حكومة الوفاق تشكل «لجنة وطنية عليا» للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 07:19 مساء
اجتماع بمجلس وزراء حكومة الوفاق لبحث ترشيد استهلاك الكهرباء, 20 يناير 2020 (حكومة الوفاق)

اتفقت اللجنة المكلفة من أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات ذات العلاقة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، تحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائي وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة، مع المختصين من الشركة العامة للكهرباء ولجنة ترشيد الطاقة بوزارة التخطيط، الذين استعرضوا أمام اللجنة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

انقطاع تغذية الكهرباء عن 40 محولا بعد سرقة أسلاك في طرابلس

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، فإن الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، تركز على أولويات المحافظة على الطاقة الكهربائية المنتجة والترشيد بدل التوجه إلى مضاعفة الإنتاج .

وأكد الحضور دور المؤسسات التعليمة لتنفيذ حملة وطنية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وتشهد الطاقة الكهربائية في ليبيا تخفيف أحمال بشكل مستمر بسبب التعديات المستمرة على الكوابل وخطوط الكهرباء بشكل مستمر، بحسب الشركة العامة للكهرباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لتعزيز «الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا»
ليبيا
المعارضة الروسية تنظم احتجاجا كبيرا على خطة بوتين «الحكم للأبد» في فبراير
دولى
بطريقة سينمائية.. فرار 80 سجينًا في باراغواي عبر نفق
دولى
لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «برلين»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
ميركل: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا
ليبيا
ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
الحريري يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة غداة تظاهرات عنيفة وسط بيروت (فيديو)
دولى
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2019 «ثاني أكثر الأعوام حرارة» على الإطلاق