وزير إيطالي: على روما التعاون أكثر مع فرنسا حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 06:52 مساء
وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الإيطالية إينتزو أميندولا, (أرشيفية : الإنترنت)

دعا وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الإيطالية إينتزو أميندولا، إلى تعاون أكبر بين بلاده وفرنسا حول ليبيا، كما أبدى الاستعداد للمساهمة بنشر قوات حفظ السلام فيها.

وأضاف أميندولا في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، الإثنين، أن «إيطاليا وفرنسا يجب أن تتعاونا في منطقة المتوسط وفي الساحل الأفريقي لإحلال السلام ومقاومة الإرهاب، من خلال مساعدة البلدان المغاربية المعنية بالتدخل في ليبيا»، وفق وكالة «آكي».

وقال أميندولا، إن «على إيطاليا وفرنسا السعي مع الاتحاد الأوروبي، لفرض احترام القرارات التي اتخذت في برلين»، بهدف «وقف الضغط العسكري الخارجي غير المبرر».

وذكر الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أن «فرنسا تؤيد بشكل أساسي، الاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل»، مشددا على «الحاجة إلى مزيد من التعاون في هذا الصدد».

وبشأن احتمال نشر قوة أوروبية لحفظ السلام في ليبيا، أكد أميندولا أن «إيطاليا مستعدة، في إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الأطراف الليبية»، مضيفا «لدينا أكثر من ستة آلاف جندي في مهام حفظ السلام، وقواتنا هي الأولى بين الغربيين في عمليات حفظ السلام.. تحملنا دائمًا مسؤولياتنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بطريقة سينمائية.. فرار 80 سجينًا في باراغواي عبر نفق
دولى
لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «برلين»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
ميركل: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا
ليبيا
ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
الحريري يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة غداة تظاهرات عنيفة وسط بيروت (فيديو)
دولى
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2019 «ثاني أكثر الأعوام حرارة» على الإطلاق