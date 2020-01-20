وزير إيطالي: على روما التعاون أكثر مع فرنسا حول ليبيا

وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الإيطالية إينتزو أميندولا, (أرشيفية : الإنترنت)

دعا وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الإيطالية إينتزو أميندولا، إلى تعاون أكبر بين بلاده وفرنسا حول ليبيا، كما أبدى الاستعداد للمساهمة بنشر قوات حفظ السلام فيها.

وأضاف أميندولا في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، الإثنين، أن «إيطاليا وفرنسا يجب أن تتعاونا في منطقة المتوسط وفي الساحل الأفريقي لإحلال السلام ومقاومة الإرهاب، من خلال مساعدة البلدان المغاربية المعنية بالتدخل في ليبيا»، وفق وكالة «آكي».

وقال أميندولا، إن «على إيطاليا وفرنسا السعي مع الاتحاد الأوروبي، لفرض احترام القرارات التي اتخذت في برلين»، بهدف «وقف الضغط العسكري الخارجي غير المبرر».

وذكر الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أن «فرنسا تؤيد بشكل أساسي، الاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل»، مشددا على «الحاجة إلى مزيد من التعاون في هذا الصدد».

وبشأن احتمال نشر قوة أوروبية لحفظ السلام في ليبيا، أكد أميندولا أن «إيطاليا مستعدة، في إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الأطراف الليبية»، مضيفا «لدينا أكثر من ستة آلاف جندي في مهام حفظ السلام، وقواتنا هي الأولى بين الغربيين في عمليات حفظ السلام.. تحملنا دائمًا مسؤولياتنا».