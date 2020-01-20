رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من قبائل ترهونة في القبة

وفد قبائل ترهونة مع رئيس مجلس النواب. (الإنرتنت)

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، وفدا من قبائل ترهونة ضم رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لقبائل ترهونة بحضور عميد بلدية القبة وعدد من مشايخ وأعيان البلدية.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي لـ«بوابة الوسط» إن اللقاء ألقيت خلاله العديد من الكلمات التي تؤكد على وحدة البلاد وتحريرها من الإرهاب، والإشادة بمواقف المستشار عقيلة صالح.

وأضاف المريمي أن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لقبائل ترهونة أكدوا دعمهم لرئيس مجلس النواب والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ووجهوا الدعوة لمشايخ وأعيان ليبيا للاجتماع في ترهونة خلال الفترة القريبة القادمة.