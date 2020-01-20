مجلس الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لتعزيز «الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا»

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مدريد، 16 ديسمبر 2019 (فرانس برس).

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مجلس الاتحاد الأوروبي سيقدم مقترحات ملموسة في المستقبل القريب لتعزيز الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا وحظر الأسلحة.

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وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية 28 دولة مجتمعة في بروكسل، «طلبنا من هيئات العمل التابعة للمجلس تقديم مقترحات ملموسة في المستقبل القريب حول كيفية تحقيق الامتثال لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة» إلى ليبيا.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرة العسكرية أو تجنيد المرتزقة.

كما دعا البيان، مجلس الأمن إلى «فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات».