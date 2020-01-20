رويترز: معالجة الوقود والغاز مستمرة في مصفاة الزاوية رغم وقف التحميلات في «الشرارة»

مصفاة الزاوية, (أرشيفية : رويترز)

نقلت وكالة رويترز عن موظفين بمصفاة الزاوية، إن عمليات معالجة الوقود والغاز في المصفاة مستمرة بشكل عادي اليوم الإثنين على الرغم من وقف التحميلات من حقل الشرارة النفطي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن مصفاة الزاوية مرتبطة بحقل الشرارة عن طريق خط أنابيب الذي أغلق أمس الأحد.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، أول من أمس السبت، في بيان لها، حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن «أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة».

في السياق نفسه، قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط إنه جرى إغلاق كل الموانئ المذكورة في بيان المؤسسة بالخصوص، ولم تغلق الحقول بشكل مباشر، ولكن التصدير توقف، وانخفض الإنتاج وسيتوقف قريبا من جميع الحقول في المناطق الوسطى والشرقية بعد امتلاء الخزانات.

وأوضحت المؤسسة أن تلك التعليمات صدرت إلى إدارات شركة سرت للنفط، والهروج للعمليات النفطية، والواحة للنفط، والزويتينة للنفط، والخليج العربي للنفط، وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر البيان أن وقف التصدير من هذه الموانئ «سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم».

فيما ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الاثنين، نتيجة تعطل الإنتاج في عدد من حقول النفط في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي، حسب وكالة «رويترز».