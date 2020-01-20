السفير الأميركي يلتقي السراج وحفتر للاطلاع على انطباعاتهم حول مخرجات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 05:04 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الإثنين، إن السفير ريتشارد نورلاند عقد لقاءين منفصلين عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الليلة الماضية واليوم.

وأوضحت السفارة الأميركية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «تويتر» أن اللقاء جاء للإطلاع على انطباعات السراج وحفتر حول مخرجات مؤتمر برلين.

وأكدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

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واختتمت مساء الأحد، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية بليبيا بهدف حشد الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية للتسوية السياسية في ليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة لتمهيد الطريق أمام العملية السياسية المتوقع أن تبدأ في جنيف قبل نهاية الشهر الجاري.

وعقب اختتام المؤتمر، عقدت كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزير خارجيتها هيكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة مؤتمرا صحفيا تحدثوا خلاله عن «إعلان برلين» وما جرى الاتفاق ومناقشته خلال المؤتمر بين الزعماء المشاركين.

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