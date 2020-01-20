مجلس النواب يستأنف جلسته في بنغازي ببحث مخرجات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 04:15 مساء
شعار مجلس النواب, (أرشيفية : الإنترنت)

استأنف مجلس النواب اليوم الإثنين جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، لبحث مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا ورؤية مجلس النواب للمرحلة المقبلة.

وبحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن جلسة اليوم ترأسها احميد حومة النائب الثاني لرئيس المجلس، منوها باستئناف جلسته الرسمية غدا الثلاثاء لاستكمال المداولة حول رؤيته بشأن مخرجات مؤتمر برلين.

ويشارك مجلس النواب في المسار السياسي لعملية الحوار الليبي الذي لاقى دعما دوليا من «قمة برلين» التي عقدت أمس، بالمشاركة مع المجلس الأعلى للدولة، من خلال ترشيح المجلسين ممثليه وفق تمثيل الدوائر الانتخابية.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا

وتمخض المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين أمس، عن عدة قرارات شملتها وثيقة وقعت عليها 16 دولة ومنظمة دولية، أبرز ما جاء فيها تأكيد المشاركين في المؤتمر على أنهم لن يقدموا أي دعم للأطراف المتصارعة لوقف العمليات العسكرية.

وبحسب المستشار الألمانية، أنغيلا ميركل، أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، وعدم دعم الأطراف المتنازعة والتزام الدول المشاركة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية من 10 ضباط (5+5) من القيادة العامة وحكومة الوفاق التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني والعسكري للحوار الليبي، مشيرة إلى تسميتها من قبل المبعوث الأممي غسان سلامة خلال المؤتمر وأنها ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

وأضافت ميركل أن المشاركين اتفقوا على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وتوافقوا أيضا على احترام حظر تصدير السلاح، وبذل الجهود اللازمة لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتحسين مراقبته في المستقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بطريقة سينمائية.. فرار 80 سجينًا في باراغواي عبر نفق
دولى
لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «برلين»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
ميركل: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا
ليبيا
ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
الحريري يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة غداة تظاهرات عنيفة وسط بيروت (فيديو)
دولى
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2019 «ثاني أكثر الأعوام حرارة» على الإطلاق