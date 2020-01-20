مجلس النواب يستأنف جلسته في بنغازي ببحث مخرجات مؤتمر برلين

شعار مجلس النواب, (أرشيفية : الإنترنت)

استأنف مجلس النواب اليوم الإثنين جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، لبحث مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا ورؤية مجلس النواب للمرحلة المقبلة.

وبحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن جلسة اليوم ترأسها احميد حومة النائب الثاني لرئيس المجلس، منوها باستئناف جلسته الرسمية غدا الثلاثاء لاستكمال المداولة حول رؤيته بشأن مخرجات مؤتمر برلين.

ويشارك مجلس النواب في المسار السياسي لعملية الحوار الليبي الذي لاقى دعما دوليا من «قمة برلين» التي عقدت أمس، بالمشاركة مع المجلس الأعلى للدولة، من خلال ترشيح المجلسين ممثليه وفق تمثيل الدوائر الانتخابية.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا

وتمخض المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين أمس، عن عدة قرارات شملتها وثيقة وقعت عليها 16 دولة ومنظمة دولية، أبرز ما جاء فيها تأكيد المشاركين في المؤتمر على أنهم لن يقدموا أي دعم للأطراف المتصارعة لوقف العمليات العسكرية.

وبحسب المستشار الألمانية، أنغيلا ميركل، أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، وعدم دعم الأطراف المتنازعة والتزام الدول المشاركة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية من 10 ضباط (5+5) من القيادة العامة وحكومة الوفاق التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني والعسكري للحوار الليبي، مشيرة إلى تسميتها من قبل المبعوث الأممي غسان سلامة خلال المؤتمر وأنها ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

وأضافت ميركل أن المشاركين اتفقوا على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وتوافقوا أيضا على احترام حظر تصدير السلاح، وبذل الجهود اللازمة لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتحسين مراقبته في المستقبل.