مجلس الدولة ينتخب ممثل دائرة «طرابلس 11» في «حوار جنيف».. وتبقى مصراتة

عدد من المشاركين في اجتماع مجلس الدولة لبحث حوار جنيف، 20 يناير 2020، (صفحة المجلس على فيسبوك)

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إنه تم انتخاب محمد أبوسنينة عن دائرة «طرابلس رقم 11» للمشاركة في الحوار السياسي الذي سوف تستضيفه جنيف نهاية الشهر الجاري.

وأوضح بن شرادة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن «دائرة مصراتة رقم 9» لم ينتخب عنها ممثل بعد، مشيرًا إلى اتفاق المجلس على ترشيح عضو واحد عن كل دائرة لتمثيلها في لجنة الحوار السياسي في جنيف، أي 13 عضوًا.

وكان بن شرادة صرح إلى «بوابة الوسط» أول من أمس بأن أعضاء تحفظوا على طريقه الاختيار، إذ طالبوا بقصرها على الأعضاء دائمي الحضور وعدم إعطاء فرصة للمقاطعين.

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تخطط البعثة الأممية لمشاركة نحو 40 شخصية ليبية في هذا الحوار، إذ سيشارك فيه 13 شخصية يرشحها مجلس النواب، والعدد نفسه من مجلس الدولة، كما سترشح البعثة من جانبها 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار.

وانعقد مجلس الدولة، اليوم الإثنين، لمناقشة الأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في «حوار جنيف»، ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى «ضرورة الالتزام بضوابط ومعايير واضحة حتى لا ينتج عن الحوار أجسام مشوهة».