السراج يبحث مع مسؤولين صينيين سبل إنجاح مخرجات مؤتمر برلين

اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع مسؤولين صينيين، 20 يناير 2020، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع مسؤولين صينيين، اليوم الإثنين تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنجاح مخرجات مؤتمر برلين الذي اختتم أمس الأحد، إضافة لملف العلاقات الثنائية.

وجرى اللقاء في مقر إقامة السراج في العاصمة الألمانية، وحضره عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في الصين يانغ جيشي، رفقة نائب وزير الخارجية الصيني تشن جانج، والمدير العام لإدارة غرب أسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية وانج دي، وعدد آخر من مسؤولي الحكومة الصينية، إضافة إلى أعضاء وفد حكومة الوفاق، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بالحكومة، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وانتهى المؤتمر بدعوة قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار»، حسب البيان الختامي الذي جاء فيه: «ندعو جميع الأطراف المعنيين إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار».

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وأعلن الناطق باسم الخارجية الصينية، غين شوان، الإثنين، أن بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين، قائلا: «البيان الصادر في نهاية المؤتمر يعكس الرغبة العامة للمجتمع الدولي في الحد من التوترات في ليبيا وتشجيع الحل السياسي للأزمة الليبية»، حسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».