وزير إيطالي: علينا التعاون مع فرنسا لفرض احترام قرارات مؤتمر برلين

وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الإيطالية، إينتزو أميندولا، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير إيطالي إلى تعاون أكبر بين بلاده وفرنسا والاتحاد الأوروبي من أجل «فرض احترام القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين»، مبديا استعداد بلاده للمساهمة في نشر قوات حفظ السلام.

وأضاف وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الإيطالية، إينتزو أميندولا، أن إيطاليا وفرنسا يجب أن تتعاونا في منطقة المتوسط ​​وفي الساحل الأفريقي لإحلال السلام ومقاومة الإرهاب، «من خلال مساعدة البلدان المغاربية المعنية بالتدخل في ليبيا»، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وطالب أميندولا إيطاليا وفرنسا بالسعي مع الاتحاد الأوروبي «لفرض احترام القرارات التي اتخذت في برلين، ووقف الضغط العسكري الخارجي غير المبرر».

وذكر الوزير أن فرنسا تؤيد بشكل أساسي الاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مشددا على «الحاجة إلى مزيد من التعاون في هذا الصدد»، ولفت إلى أن «شركتي (إيني الإيطالية) و(توتال الفرنسية) تعملان معا في قبرص ولبنان».

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وبشأن احتمال نشر قوة أوروبية لحفظ السلام في ليبيا، أكد أميندولا أن «إيطاليا مستعدة، في إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الأطراف الليبية»، مردفا «لدينا أكثر من ستة آلاف جندي في مهام حفظ السلام، وقواتنا هي الأولى بين الغربيين في عمليات حفظ السلام».

وأبدى رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، استعداد بلاده للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء قمة برلين.

وانتهى المؤتمر بدعوة قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار»، حسب البيان الختامي الذي جاء فيه: «ندعو جميع الأطراف المعنيين إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار».