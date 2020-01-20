وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون نتائج مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 11:15 صباحا
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقره في بروكسل. (أرشيفية: الإنترنت)

يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، نتائج المحادثات خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي انعقد أمس الأحد، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى اتفاق الزعماء الدوليين المشاركين في المؤتمر على احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وإنهاء الدعم العسكري للفصائل المتحاربة في البلاد.

وقبل المؤتمر، تعهد الاتحاد الأوروبي بـ«القيام بكل ما هو ضروري لتنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها على طاولة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وقد يشمل ذلك إرسال مهمة تحت علم الاتحاد الأوروبي لليبيا»، وفقا لما ذكره الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد، جوزيف بوريل، كما أبدت اليونان وإيطاليا استعدادهما لإرسال قوات، بينما قالت ألمانيا إنها ستفكر في المشاركة.

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ونقلت «آكي» عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، قوله إن بوريل «قد يضع الخطوط العريضة للاقتراحات الأولية، رغم أنه من المرجح أن يقدم الوزراء مزيد التفاصيل إلى القضية عندما يجتمعون مرة أخرى في غضون شهر». 

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