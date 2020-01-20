«طوارئ الاتصالات» تنعقد لضمان استمرارية الخدمة

اجتماع لجنة الطوارئ لقطاع الاتصالات لضمان استمرارية الخدمة، 19 يناير 2020، (الشركة الليبية للاتصالات)

عقدت لجنة الطوارئ التنفيذية لقطاع الاتصالات اجتماعا لضمان استمرارية الخدمة، وتنسيق العمل بين شركات القطاع ، وحل المشكلات والتحديات اللوجستية والفنية التي تواجه فرق العمل؛ من أجل تحسين وتطوير الخدمات.

وتطرق الاجتماع إلى دعم الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة كي تحفاظ وتؤمن ممتلكاتها؛ لتوفير أفضل الخدمات، كما استعرضت الشركة رؤيتها وخطتها للعام 2020، الهادفة إلى تحسين وضعها المالي، وزيادة الدخل، وصولا إلى الاستقلالية المالية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة، فيصل قرقاب، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة مجموعة من المواضيع والبرامج، وعلى رأسها الوضع الذي تمر به البلاد وقطاع الاتصالات بشكل عام، والذي أثر بشكل مباشر على أداء القطاع على مختلف الأصعدة، إضافة إلى بحث ما يواجه موظفي شركات الاتصالات من تحديات وعراقيل إدارية وفنية، إذ اتفق على مجموعة من الخطط والبرامج التي سيتم من خلالها التغلب على هذه التحديات لتحسين وتطوير خدمات قطاع الاتصالات بشكل يلبي رغبات الزبون.

في الختام، أثنى قرقاب على الجهود الاستثنائية للعاملين في قطاع الاتصالات من أجل ضمان تواصل الخدمات، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.