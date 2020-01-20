مناقشة «الاختراقات الأمنية» في اجتماع «تسييري سرت»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 08:33 صباحا
اجتماع «تسييري سرت» مع مجلس قبائل البلدية، 19 يناير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

عقد المجلس التسييري لبلدية سرت مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت اجتماعا تباحثا خلاله سبل معالجة «الاختراقات الأمنية التي تعرضت لها المدينة خلال الأيام الماضية».

وتعرض مقر فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى «السرقة والعبث بمحتوياته»، إذ أقدم مجهولون على اقتحامه «وسرقوا هواتف ومعدات وحواسيب وجهاز فاكس»، وقبلها بيوم، أضرم مجهولون النار في مكتب الهيئة العامة للثقافة في المدينة، ليأتي الحريق على طوابقه الثلاثة إضافة إلى الدور الأرضي، والتي تضم «مقرا للصالون الثقافي والاستعلامات، وراديو سرت الثقافي، وراديو أمواج سرت الشبابي ومكاتب إدارية».

واتفق المجلسان على إيقاف كافة التكليفات الصادرة من الوزارات بالحكومة لعدد من القطاعات والمؤسسات والشركات داخل البلدية، إلى حين التشاور بينهما، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وناقش الحضور تشكيل لجنة، يشارك فيها أحد أعضاء مجلس قبائل سرت، تختص بالإشراف على آلية تنظيم وتوزيع أإسطوانات غاز الطهي على المواطنين، كما أكدوا ضرورة الاهتمام بأصحاب المنازل المدمرة، وتوصيل صوتهم ومعاناتهم إلى المسؤولين، ووضع حلول سريعة لهم.

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