القبض على شخصين يروجان المخدرات في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 20 يناير 2020, 02:08 صباحا

ألقى أعضاء جهاز مكافحة المخدرات فرع أجدابيا، القبض على شخصين يقومان ببيع المخدرات «نوع حشيش» في المدينة، حسب ما أفاد به رئيس وحدة التحقيق بالفرع عبد الفتاح اكنيبيص

وقال اكنيبيص لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الشخصين ألقي القبض عليهما في كمين بعد عمليات رصد ومتابعة لنشاطهما حيث تبين أنهما يقومان بنقل المخدرات من مدينة بنغازي إلى مدينة أجدابيا.

وأوضح أن الشخصين ألقيا القبض عليهما عند دخولهما إلى مدينة أجدابيا و«عثر بحوزتهما على كمية من الأقراص المهلوسة ومخدر الحشيش بغية بيعها في مدينة أجدابيا وضواحيها».

وأضاف أن الكمية التي ضبطت بحوزة المتهمين «تقدر بحوالي نصف كيلو غرام من مادة الحشيش»، مشيرًا إلى أنه من خلال التحقيقات تبين أنهما ليبيان وسيتم إحالتهما إلى النيابة العامة للاختصاص.

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