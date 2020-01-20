ميركل تجيب.. هل التقى حفتر والسراج في مؤتمر برلين؟

قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج, (أرشيفية : الإنترنت)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لم يلتقيا في مؤتمر برلين ولم يكونا جزءا منه.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين الأحد، «تحدثنا معهما بشكل منفرد، لأن الخلافات بينهما لا تزال كبيرة حتى أنهما لا يتكلمان مع بعضهما البعض»، وفق وكالة «روسيا اليوم».

وأشارت ميركل إلى أن السراج وحفتر «لم يكونا جزءا من المؤتمر» ولم يتواجدا في قاعة المحادثات، إذ استقرا في مقرين مختلفين، إلا أنهما حضرا إلى برلين مما أتاح إمكانية إطلاعهما على سير المشاورات مباشرة.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا

اختتمت مساء الأحد، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية بليبيا بهدف حشد الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية للتسوية السياسية في ليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة لتمهيد الطريق أمام العملية السياسية المتوقع أن تبدأ في جنيف قبل نهاية الشهر الجاري.

وعقب اختتام المؤتمر، عقدت كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزير خارجيتها هيكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة مؤتمرا صحفيا تحدثوا خلاله عن «إعلان برلين» وما جرى الاتفاق ومناقشته خلال المؤتمر بين الزعماء المشاركين.

وجددت ميركل خلال المؤتمر الصحفي التأكيد على أنه «ليس هناك من حل عسكري للأزمة الليبية»، مشيرة إلى أنهم عملوا على ذلك طيلة الاجتماعات التي عقدت اليوم واستمعوا لكل وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن.

وأوضحت أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، وعدم دعم الأطراف المتنازعة والتزام الدول المشاركة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية من 10 ضباط (5+5) من القيادة العامة وحكومة الوفاق التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني والعسكري للحوار الليبي، مشيرة إلى تسميتها من قبل المبعوث الأممي غسان سلامة خلال المؤتمر وأنها ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.