لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «برلين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 12:44 صباحا
صورة تجمع المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا, 19 يناير 2019 (الإنترنت)

اتفق المشاركون في مؤتمر برلين على تشكيل «لجنة متابعة دولية» مكونة من كل الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، للإشراف على تنفيذ نتائج المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبحسب وثيقة نشرها الموقع الرسمي لمؤتمر برلين، ستجتمع لجنة المتابعة الدولية على مستويين، الأول يشمل اجتماعات على مستوى رفيع بصورة شهرية برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع تناوب الرئاسة ومكان عقد الاجتماعات.

وتتمثل مهمة اللجنة في وضع تقارير عن مدى التقدم الذي أحرز في تنفيذ هذه النتائج، كما سيجري تشكيل مجموعات عمل على مستوى الخبراء لتناول العقبات القائمة في طريق التنفيذ، «سيجري تيسير عمل مجموعات العمل من جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا وستلتقي بصورة شهرية».

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا

ولفت الموقع إلى تشكيل أربع لجان عمل فنية تعقد اجتماعات مغلقة علي مستوي الفنيين مرتين شهريا، خلال المرة الأولي من التنفيذ، يقود كل مجموعة ممثل عن الأمم المتحدة وستعني خلال اجتماعاتها بدراسة معوقات التنفيذ وتبادل المعلومات وتنسيق العمليات المطلوبة والدعم، من دون المساس بنطاق تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشدد المشاركون على طرح نتائج مؤتمر برلين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر فيها، «وندعو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة دعم ليبيا التابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الالتزامات المقررة في إطار عمل عملية برلين».

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