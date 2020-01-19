كونتي: إيطاليا مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق سلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 11:14 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وتابع كونتي، للصحفيين في تصريحات بثها على الهواء التلفزيون الإيطالي عقب انتهاء القمة المنعقدة في برلين بشأن السلام في ليبيا، «مستعدون تماما لأن نكون في الصدارة.. نحو تحمل المسؤولية من أجل مراقبة السلام».

وانتهى اليوم المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، والذي دعا من خلاله قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار».

وأورد البيان الختامي الذي صدر إثر المؤتمر الدولي «ندعو جميع الأطراف المعنيين إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار»، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
الأسرة الرياضية تودع الدولي أرحيمة أشتيوي نجم العصر الذهبي في الهلال
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
تراجع العملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية
ليبيا
حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
مؤتمر برلين غدا ... فهل يبدأ التوافق حول ليبيا؟
ليبيا
مغامرة لإعادة نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي
ثقافة وفن
تحسن مؤشرات الاقتصاد الليبي: نمو الناتج المحلي وتراجع التضخم وارتفاع الإيرادات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام لا تصدق من فوز ليفربول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي