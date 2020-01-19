وزير إماراتي: ندعم مخرجات مؤتمر برلين وأزمات العرب لن تطفئها «التدخلات الإقليمية»

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش. (الإنترنت)

قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن بلاده تدعم مؤتمر برلين حول ليبيا ومخرجاته، مشددا على أن «أزمات العالم العربي العديدة والممتدة لن تطفئها «التدخلات الإقليمية».

وتابع قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن بلاده تسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حلّ سياسي نحو السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن الدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و الأمم المتحدة.

وانتهى اليوم المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، والذي دعا من خلاله قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار».

وأورد البيان الختامي الذي صدر إثر المؤتمر الدولي «ندعو جميع الأطراف المعنيين إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار»، وفق «فرانس برس».