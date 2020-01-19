«د ب أ»: 16 دولة ومنظمة وقعت على البيان الختامي لمؤتمر برلين

صورة تجمع المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا, 19 يناير 2019 (الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن 16 دولة ومنظمة وقعت على البيان الختامي لمؤتمر برلين، واتفقت جميعا على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحفي اليوم في ختام مؤتمر برلين بشأن ليبيا، أن المشاركين اتفقوا على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، كما تحدثت عن وجود توافق على احترام حظر تصدير السلاح، وفق ما نقلت وكالة «دويتشة فيلة» الألمانية.

ووصفت ميركل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.