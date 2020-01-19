«د ب أ»: 16 دولة ومنظمة وقعت على البيان الختامي لمؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 10:44 مساء
صورة تجمع المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا, 19 يناير 2019 (الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن 16 دولة ومنظمة وقعت على البيان الختامي لمؤتمر برلين، واتفقت جميعا على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحفي اليوم في ختام مؤتمر برلين بشأن ليبيا، أن المشاركين اتفقوا على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، كما تحدثت عن وجود توافق على احترام حظر تصدير السلاح، وفق ما نقلت وكالة «دويتشة فيلة» الألمانية.

ووصفت ميركل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
الأسرة الرياضية تودع الدولي أرحيمة أشتيوي نجم العصر الذهبي في الهلال
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
تراجع العملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية
ليبيا
حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
مؤتمر برلين غدا ... فهل يبدأ التوافق حول ليبيا؟
ليبيا
مغامرة لإعادة نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي
ثقافة وفن
تحسن مؤشرات الاقتصاد الليبي: نمو الناتج المحلي وتراجع التضخم وارتفاع الإيرادات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام لا تصدق من فوز ليفربول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي