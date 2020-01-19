بن زايد: الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يتوسط المستشارة أنغيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 19 يناير 2020 (الإنترنت)

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان قوله يوم الأحد إن الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفق وكالة« رويترز».

وأشاد الوزير أيضا بألمانيا لاستضافتها قمة في برلين سعيا للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

ترأس وزير الخارجية الإماراتي وفد بلاده المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي انطلقت أعماله اليوم، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، فضلا عن مشاركة طرفي الصراع في الأزمة الليبية.