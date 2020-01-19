«فرانس برس»: البيان الختامي لمؤتمر برلين يدعو إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 10:02 مساء

دعا قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار» في هذا البلد.

وأورد البيان الختامي الذي صدر إثر المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الألمانية «ندعو جميع الأطراف المعنيين إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار»، وفق «فرانس برس».

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، وستعقد اجتماعتها خلال الأيام المقبلة، كنتيجة لمؤتمر برلين الذي عقد اليوم.

وتابع أن جميع المشاركين في مؤتمر برلين أكدوا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مع أنهم «ربما يكونوا مشاركين بشكل مباشر في الصراع»، مضيفا «حصلنا على تعهدات من الدول المشاركة في مؤتمر برلين، وننتظر منهم تنفيذها».

وشدد غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعات المؤتمر اليوم، أن الدول التي شاركت في مؤتمر برلين اليوم ومنها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مع المنظمات الدولية أرسلت إشارة إلى العالم بضرورة الحل السلمي في ليبيا «كل المشاركين ملتزمون بعدم التدخل في النزاع وهذا إحدى أهم نتائج المؤتمر».

وشدد على عدم وجود حل عسكري في ليبيا، والدعوة إلى «إسكات الأسلحة»، داعيا كل الأطراف عن الامتناع عن أي شيء قد يؤجج النزاع.

وحث كل الأطراف والمجتمع الدولي بأن يلتزم بقرارات مجلس الأمن بحظر السلاح والعودة للعملية السياسية والتي تمهد الطريق لحل الأزمة في ليبيا.

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