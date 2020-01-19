ميركل: قمة برلين لم تبحث فرض عقوبات في حالة انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 09:52 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل, 19 يناير 2020 (الإنترنت)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، إن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم حول ليبيا في برلين إمكانية فرض عقوبات في حالة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأكدت ميركل، أن الجميع في المجتمع الدولي «متفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا» واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص، مشيرة إلى أن الروح التي سادت اجتماع اليوم تمكن من مواصلة هذا المسار.

وقالت ميركل: «نتبع كل هذه التوصيات وسنواصل هذا المسار إلى أن يكون هناك احترام واستدامة لوقف إطلاق النار»، معتبرة أن النزاع الذي تأجج بالوكلاء «يجب أن ينتهي بسرعة».

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