السراج: يجب أن يتخذ مؤتمر برلين موقفًا حازمًا تجاه «الأعمال العدائية» ضد المنشآت النفطية

السراج في برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس, 19 يناير 2020 (حكومة الوفاق)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن يقترن «بانتفاء أي تهديد للعاصمة طرابلس»، مشددا على ضرورة أن يتخذ مؤتمر برلين موقفًا حازمًا تجاه «الأعمال العدائية» ضد المنشآت النفطية.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق اليوم، جاء ذلك خلال لقاء السراج في برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة وسفير ليبيا لدى المانيا جمال البرق.

إغلاق آبار النفط بحقل الشرارة بعد قفل الأنبوب الذي يربطه بمصفاة الزاوية

وأكد الوزير الألماني، حرص بلاده على مساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، معتبرا أن الوقف الدائم لإطلاق النار خطوة أساسية لإعادة إطلاق المسار السياسي.

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش حلًّا للأزمة الليبية، ويحظى المؤتمر بمشاركة الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، أمس السبت، في بيان لها، حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن «أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة».

في السياق نفسه، قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط إنه جرى إغلاق كل الموانئ المذكورة في بيان المؤسسة بالخصوص، ولم تغلق الحقول بشكل مباشر، ولكن التصدير توقف، وانخفض الانتاج وسيتوقف قريبا من جميع الحقول في المناطق الوسطى والشرقية بعد امتلاء الخزانات.

وأوضحت المؤسسة أن تلك التعليمات صدرت إلى إدارات شركة سرت للنفط، والهروج للعمليات النفطية، والواحة للنفط، والزويتينة للنفط، والخليج العربي للنفط، وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر البيان أن وقف التصدير من هذه الموانئ «سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم».

ويوجد في حوض سرت النفطي فقط ما يزيد على 50 حقل ومحطة، وسيؤثر وقف التصدير على الإنتاج اليومي من هذا الحوض يصل إلى 700 ألف برميل يوميا، فضلا عن تأثير ذلك على تآكل التسهيلات السطحية وخطوط نقل النفط الخام، كما يؤدي توقف الإنتاج المفاجئ إلى تجمد خام «السرير».

وستؤدي هذه التداعيات الأمنية أيضا إلى التأثير على إمدادات الغاز الطبيعي، التي تزود محطات توليد الكهرباء لكل من محطتي شمال بنغازي والزويتينة حيث تنتج هاتان المحطتان مايقارب 1560 ميجا وات، منها 1260 ميجاوات بواسطة الغاز الطبيعي والباقي 300 ميجاوات بواسطة الديزل.