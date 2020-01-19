بومبيو: حان الوقت لليبيين لاتخاذ قرار بأنفسهم بشأن مستقبل خالٍ من العنف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 07:18 مساء
بومبيو أثناء حضوره قمة برلين بشأن ليبيا. (حساب بومبيو على تويتر)

قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إن على الليبيين اتخاذ قرار بأنفسهم بشأن مستقبل خالٍ من العنف، داعيا جميع الأطراف إلى اغتنام وساطة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرقهم.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «لقد حان الوقت لليبيين لاتخاذ قرار بأنفسهم بشأن مستقبل خالٍ من العنف الذي تغذيه أطراف خارجية، نحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، من خلال وساطة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بينهم».

ومثّل بومبيو الولايات المتحدة في قمة برلين بشأن ليبيا التي انطلقت بمقر المستشارية اليوم الأحد بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات المعنية بليبيا وبدأت بجلسة مغلقة للمشاركين؛ حيث شوهد رؤساء الدول المدعوة إلى الاجتماع ملتفين حول مائدة واحدة، قبل أن يجري إعلان الاجتماع المغلق، ومغادرة الصحفيين القاعة المخصصة له.

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش حلًّا للأزمة الليبية، ويحظى المؤتمر بمشاركة الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.

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