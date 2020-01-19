بوتين: روسيا وتركيا اتخذتا خطوة جيدة جدا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 06:01 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة برلين حول ليبيا. (فرانس برس)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وتركيا اتخذتا «خطوة جيدة جدا» في ليبيا من خلال حث الأطراف المحلية على وقف القتال، مشيرا أن العمليات العسكرية الكبرى توقفت إثر ذلك في ليبيا، وفق ما نقلته «رويترز».

وقال بوتين قبل اجتماعه مع الرئيس التركي رجيب طيب إردوغان اليوم الأحد في برلين على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدول بشأن ليبيا إنه «يأمل في أن تحقق قمة برلين بشأن ليبيا مزيدا من التقدم وأن تكون جهود موسكو من أجل السلام قد أثمرت نتائج أولية».

وأكد بوتين قائلا: «لم نفقد الأمل في استمرار الحوار وحل الصراع». مضيفا أن«روسيا وتركيا اتخذتا خطوة جيدة جدا من خلال حث الأطراف الليبية على وقف القتال» مشيرا إلى أن «العمليات العسكرية الكبرى توقفت إثر ذلك هناك».

من جهته دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، إلى وضع حدّ لسلوكه «العدائي» بما يفسح المجال لتسوية النزاع في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية.

وقال إردوغان أثناء لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين «من أجل التوصل إلى حلّ سياسي وتنفيذ مراحل أخرى من الحلّ، ينبغي على حفتر أن يوقف سلوكه العدائي».

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