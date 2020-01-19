غوتيريش بمؤتمر برلين: مصداقية المجتمع الدولي على المحك ولا يمكن استمرار الوضع المروع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 05:10 مساء
من اليمين غوتيريش وميركل في قمة برلين حول ليبيا. الأحد، 19 يناير 2020 (فرانس برس)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أن مصداقية المجتمع الدولي «على المحك»، مشددا على «أنه لا يمكن السماح للوضع المروع في ليبيا بالاستمرار».

وعبر غوتيريش في كلمته أمام مؤتمر برلين بشأن ليبيا عن اعتقاده بأنه «ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية»، وأنه «حان الوقت لتحرك فوري وحاسم من أجل منع حرب أهلية شاملة في ليبيا».

وقال غوتيريش: «اليوم نجتمع لنقوم بدورنا في ضمان حل سلمي للأزمة في ليبيا. الأمر الذي يُعد الشعب الليبي، والعالم في واقع الأمر، في أمس الحاجة إليه».

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته «لجميع أولئك المنخرطين في الصراع، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى القيام بكل شيء من أجل دعم وقف فعلي للأعمال العدائية وإسكات البنادق».

وشدد قائلا: «يجب أن تتوقف فورا الانتهاكات لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن»، مرحبا بوقف إطلاق النار الأخير، ومتعهدا «بالعمل معا لاستغلال الزخم وتعزيز ترتيبات وقف إطلاق النار».

وحث غوتيريش «جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة بحسن نية في الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية في إطار عملية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون». مؤكدا أن «الأمم المتحدة ملتزمة بشكل كامل بمواصلة دعمنا لمثل هذه العملية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
تراجع العملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية
ليبيا
حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
مؤتمر برلين غدا ... فهل يبدأ التوافق حول ليبيا؟
ليبيا
مغامرة لإعادة نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي
ثقافة وفن
تحسن مؤشرات الاقتصاد الليبي: نمو الناتج المحلي وتراجع التضخم وارتفاع الإيرادات ...
ليبيا
ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎
ليبيا
«يونيسف»: عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر جراء النزاع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة