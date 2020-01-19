غوتيريش بمؤتمر برلين: مصداقية المجتمع الدولي على المحك ولا يمكن استمرار الوضع المروع في ليبيا

من اليمين غوتيريش وميركل في قمة برلين حول ليبيا. الأحد، 19 يناير 2020 (فرانس برس)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أن مصداقية المجتمع الدولي «على المحك»، مشددا على «أنه لا يمكن السماح للوضع المروع في ليبيا بالاستمرار».

وعبر غوتيريش في كلمته أمام مؤتمر برلين بشأن ليبيا عن اعتقاده بأنه «ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية»، وأنه «حان الوقت لتحرك فوري وحاسم من أجل منع حرب أهلية شاملة في ليبيا».

وقال غوتيريش: «اليوم نجتمع لنقوم بدورنا في ضمان حل سلمي للأزمة في ليبيا. الأمر الذي يُعد الشعب الليبي، والعالم في واقع الأمر، في أمس الحاجة إليه».

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته «لجميع أولئك المنخرطين في الصراع، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى القيام بكل شيء من أجل دعم وقف فعلي للأعمال العدائية وإسكات البنادق».

وشدد قائلا: «يجب أن تتوقف فورا الانتهاكات لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن»، مرحبا بوقف إطلاق النار الأخير، ومتعهدا «بالعمل معا لاستغلال الزخم وتعزيز ترتيبات وقف إطلاق النار».

وحث غوتيريش «جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة بحسن نية في الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية في إطار عملية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون». مؤكدا أن «الأمم المتحدة ملتزمة بشكل كامل بمواصلة دعمنا لمثل هذه العملية».