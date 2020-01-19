انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 04:28 مساء
متطوعون يسلمون الجثة المجهولة إلى مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

انتشل فريق متطوعين تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، جثة مجهولة الهوية من طريق النهر الصناعي شرق المدينة مساء أمس السبت.

وقال عضو جمعية السلام للإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل الجثة بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح بن لامة أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، مرجحًا أن تكون الجثة لمهاجر غير شرعي من إحدى الجنسيات الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

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