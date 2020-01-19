شبكة الكهرباء تفقد أكثر من 300 ميغاوات بمحطتي الزويتينة وشمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 04:16 مساء

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، فقد أكثر من 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة لمحطتي توليد الزويتينة وشمال بنغازي نتيجة قفل حقول الغاز بالخط الشرقي المغذي لهاتين المحطتين، وذلك بعد يومين من إعلان إغلاق موانئ النفط وتوقف آبار الإنتاج في شرق البلاد.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه «في حالة استمرار انخفاض ضغط الغاز ستفقد الشركة قدرات إنتاجية أكثر من 300 ميغاوات، ويترتب على ذلك زيادة العجز في الشبكة العامة ويحبط الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة الشركة من أجل رفع كفاءة الشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال».

وتعاني الشبكة العامة للكهرباء التعديات المتكررة، كما أن عدم الاستقرار الأمني غالبًا ما يتسبب في تذبذب إمدادات الوقود الخاصة لمحطات التوليد ما يؤثر سلبًا على إنتاج الكهرباء في البلاد.

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