انطلاق أعمال مؤتمر برلين بجلسة مغلقة دون السراج وحفتر

المستشارة الألمانية تتوسط زعماء الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، 19 يناير 2020 (الإنترنت)

انطلقت منذ قليل، أعمال مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية بجلسة مغلقة للمشاركين دون حضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وشوهد رؤساء الدول المدعوة إلى الاجتماع ملتفين حول مائدة واحدة، قبل أن يجري إعلان الاجتماع المغلق، ومغادرة الصحفيين القاعة المخصصة له.

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حلًّا للأزمة الليبية، ويحظى المؤتمر بمشاركة الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.

كما يشارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

جانب من الحضور في الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا. 19 يناير 2020 (الإنترنت)