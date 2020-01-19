بومبيو وبن زايد يؤكدان الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار والعودة للعملية السياسية

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هامش انعقاد مؤتمر برلين اليوم الأحد، وزير خارجية دولة الإمارات عبدالله بن زايد.

ووصف بومبيو في تغريدة نقلتها الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية لدى ليبيا، أنه جرت مناقشة مثمرة خلال لقائه وزير الخارجية الإماراتي، أكدا خلالها على الحاجة إلى «وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى عملية سياسية تقودها ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وإنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا».

وفي وقت سابق التقى بومبيو وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في برلين حيث بحثا عملية السلام في ليبيا، إذ اتفق الطرفان على «ضرورة التوصل لاتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة موثوق بها في ليبيا».

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها ميركل حلًّا للأزمة الليبية، ويحظى المؤتمر بمشاركة الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية.

كما يشارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.