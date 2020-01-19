مباحثات بين بوتين وإردوغان على هامش قمة برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 02:42 مساء
بوتين وإردوغان خلال لقاء في برلين اليوم الأحد، في لقطة تليفزيونية لقناة (تي آر تي) التركية. (الإنترنت)

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات اليوم الأحد مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية في العاصمة برلين.

ونقلت قناة «تي آر تي» التركية عن إردوغان قوله «نحن هنا في برلين نجني ثمار ما اتفقنا عليه بموسكو». وأضاف «يجب وقف هجوم (...) حفتر على العاصمة طرابلس، ونحن ندرك مسؤولياتنا بشأن تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا». وأردف «جهدنا المشترك حقق هدوءًا نسبيًا على الأرض، ولكننا سنجني الثمار الأساسية لمبادراتنا مع انعقاد قمة برلين».

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ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها ميركل حلًّا للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة 11 دولة تمثل كافة الأطراف الفاعلة أو ما يعرف بـ(خمسة + خمسة + واحد)، وبحضور ممثلين عن الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

ودخلت التخوم الجنوبية للعاصمة وقفا لإطلاق النار الأحد الماضي، إثر مبادرة مشتركة للرئيس الروسي ونظيره التركي في 8 يناير الحالي.

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