ميركل تلتقي السراج والوفد المرافق له في برلين

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 19 يناير 2020, 02:23 مساء
ميركل أثناء استقبالها السراج بمقر المستشارية في برلين في 7 مايو 2019. (أرشيفية: الإنترنت)

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والوفد المرافق له، المكون من وزيري الداخلية فتحي باشاغا والخارجية محمد سيالة، اجتماعًا مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

وقال دبلوماسي موجود في مؤتمر برلين لـ«بوابة الوسط» إن الجانبين استعرضا المسائل التي سيناقشها المؤتمر الذي ستشهده العاصمة الألمانية حول ليبيا في وقت لاحق.

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وأكد الجانبان حرصهما على استمرار وقف إطلاق النار، وتطرقا إلى تعهد بعض الدول بالتعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة، في الكف عن اختراق قرارات مجلس الأمن بشأن توريد السلاح إلى ليبيا، وإطلاق العملية السياسية من جديد لحل الأزمة الليبية.

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها ميركل حلًّا للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة 11 دولة تمثل كافة الأطراف الفاعلة أو ما يعرف بـ(خمسة + خمسة + واحد)، وبحضور ممثلين عن الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
 

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