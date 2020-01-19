انعقاد مؤتمر برلين تحت حراسة مشددة وإطلالة على نهر سبري

حراسة أمنية مشددة على نهر سبري قبالة مقر المستشارية الألمانية، حيث ينعقد مؤتمر برلين، 19 يناير 2020 (الأناضول)

اتخذت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، تدابير أمنية واسعة في العاصمة برلين، على خلفية استضافتها للمؤتمر الدولي حول ليبيا، حيث جرى تخصيص أربعة آلاف شرطي، للحرص على سلامة الضيوف، بينما أغلقت الطرق المؤدية إلى المستشارية، مقر انعقاد المؤتمر.

وقررت السلطات، منع حركة العبور في نهر «سبري»، الذي يمر أمام المقر، خلال فترة المؤتمر، كما علقت جزئيا الرحلات الجوية بالمدينة، حسب تقرير لوكالة «الأناضول» التركية.

وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، إن تحليق جميع أنواع الطائرات (حتى المسيرة منها)، جرى منعه في المنطقة التي حددتها دائرة الأمن الجوي بالبلاد. وأوضحت الشرطة، أنها استثنت من هذا المنع، الرحلات الجوية للمسافرين والبضائع من مطاري «تيغيل» و«برلين شونفيلد» بالعاصمة برلين.

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و قام فريق من الغواصين بتمشيط نهر سبري صباحا، وسيراقب مقر المستشارية بمروحيات مجهزة بكاميرات حرارية، طوال فترة المؤتمر. كما اتخذت تدابير أمنية مكثفة في الفنادق وأماكن إقامة الزعماء الأجانب المشاركين في المؤتمر، والمناطق المحيطة بها، حسب «الأناضول».بينما سيتم نقل الصحفيين المشاركين في تغطية أعمال المؤتمر، عبر حافلات خاصة إلى مقر المستشارية، بعد إخضاعهم للمتطلبات الأمنية.

وتجتمع، الأحد، في برلين 12 دولة، على رأسها الدول الخمسة دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية. وذلك بحضور ممثلو كل من الولايات المتحدة، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.