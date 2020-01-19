شكري ودي مايو يبحثان «تعزيز فرص نجاح عملية برلين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 01:22 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيطالي لويغي دي مايو خلال لقاء في برلين الأحد. (وزارة الخارجية المصرية)

قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري بحث مع نظيره الإيطالي لويغي دي مايو «سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة، وتعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية عبر التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك المسار».

وأوضح الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ أن الوزيرين تطرقا على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد، إلى «سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين، ومن بينها التطورات المتسارعة على الساحة الليبية».

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ويترأس الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وفد مصر المشارك في قمة برلين التي تنعقد في وقت لاحق اليوم، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو، على هامش أعمال المؤتمر.

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حلًّا للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة 11 دولة تمثل كافة الأطراف الفاعلة أو ما يعرف بـ(خمسة + خمسة + واحد)، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

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